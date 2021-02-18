30歲大陸女星吳謹言以宮廷劇《延禧攻略》女主角「魏瓔珞」一角而爆紅，靠著清秀立體的長相及165公分纖細身材圈粉無數，近期她揮別古裝演出都市愛情劇《正青春》引發話題，人氣再攀演藝事業高峰。吳謹言近日登上春晚舞台熱舞，以又甜又酷的唱跳表演驚艷眾人。

吳謹言從小習舞，因此練出深厚的舞蹈底子，她近期亮相東方衛視春晚唱跳歌曲《可愛先生》，並選穿一套錢幣印花新年裝登上活動，這套 Christian Dior 2021連身短褲印滿了復古的古錢幣印花，更在腰部加入鏤空設計凸顯時尚感，她驚喜混搭喇叭袖白色內搭衣，整體造型元氣滿滿又不失優雅個性。​

吳謹言近日登上春晚舞台熱舞，以又甜又酷的唱跳表演驚艷眾人。（圖／摘自微博@吴谨言资讯站）

吳謹言在上半身的甜美風熱褲套裝襯托下，讓骨感身材一覽無遺，她更腳踩 Stuart Weitzman 黑色長筒靴，大方露腿襯托出超瘦腿根及絕對領域，性感又減齡的狀態令人看了嘆為觀止。

吳謹言腳踩 Stuart Weitzman 黑色長筒靴，大方露腿襯托出超瘦腿根及絕對領域。（圖／摘自微博@吴谨言资讯站）

吳謹言除了時常解鎖各大時尚雜誌封面，更活躍在戲劇及綜藝節目圈，光靠水汪汪電眼及巴掌臉就迷倒大票粉絲，這次登台再度展現強大唱跳實力，令粉絲們看了直呼：「這身衣服也太喜慶了吧」、「舞跳得太帶感啦」、「吳老師什麼時候能再跳個長一點的舞」、「唱跳能出道了」、「這次的造型很漂亮」等。