南韓知名女星崔智友(최지우)，過去曾以韓劇《冬季戀歌》與《天國的階梯》紅遍全亞洲。去年5月以45歲的高齡誕下女兒後便火速回歸代言廣告。近日更受邀登上時尚雜誌的封面，透亮的膚況與絕佳的狀態都令粉絲驚艷不已。

崔智友2018年閃嫁小9歲、從事IT產業的圈外男友後，便專心在家中調養備孕，成功在隔年宣布懷孕並在懷孕期間客串韓劇《愛的迫降》令觀眾又驚又喜，去年5月也順利生下1女、升格成為媽咪。

近日崔智友登上時尚雜誌《COSMOPOLITAN》的封面，在公開的照片中她除了穿上白色西裝展現帥氣外，平口洋裝與深V上衣更顯氣質女人味，其中一套襯衫造型還將領口鈕扣大開，隱約露出深溝黑影十分性感，搭配乾淨的妝容與烏黑長髮，成功電暈一票粉絲，紛紛留言「姊姊狀態太好了」、「當了媽一樣是女神」、「好溫柔的眼神」。

崔智友接受專訪時還難得透露女兒的長相及產後的心境，表示「女兒的身形很修長，說話時嘴型跟我很像。」也提到單身時她總是自由自在熬夜看電影，但結婚有了孩子後便經常睡不好，得更集中精神才能在放棄跟珍惜中取得平衡。另外，這段時間雖然持續都有劇本找上她，但她卻不急著復出拍戲，還希望在這1、2年的時間裡能夠更充實自我，才能帶來更好的戲劇作品。