33歲義大利網紅琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni），以天使臉孔及177cm高䠷身材竄紅，是不少女性粉絲的時尚指標，自從去年年底宣布懷上二寶女兒後，經常在社群平台上分享性感的孕媽穿搭，每每曬照都會掀起熱烈討論。

琪亞拉近日在IG曬出自己的冬季外出穿搭，縱使遇到寒冷的天氣也不改愛美的本性，她穿上一套卡其色長版西裝大衣及黑色皮革熱褲，以下身失蹤穿法展現白嫩修長的美腿，搭配 Calzedonia 孕婦系列的黑色圓點褲襪，除了前凸後翹的身材吸睛，四肢狀態更是纖瘦，絲毫不像孕婦。

琪亞拉與義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）育有一子Leo，一家人時常同框曬甜蜜全家福，不論是跟兒子的頭靠頭放閃，還是與老公俏皮掀肚合照，都讓粉絲們看了心花怒放。

琪亞拉過去以撰寫時尚穿搭部落格引發關注，後續憑藉超強帶貨能力推出自創品牌「Chiara Ferragni Collection」，早在2018年就成為身價破3億的富婆企業家，火速晉升「地表最強網紅」，目前在IG上已經累積超過2262萬人追蹤，人氣居高不下。