南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，近幾年可說是人氣大爆發，除了在各大音樂頒獎典禮上拿下多項大獎外，她所主持的網路節目《Jessi's showterview》也大受好評。近日她在個人社群平台上曬出火辣的穿搭照，大展前凸後翹的好身材，受到網友熱烈討論。

Jessi私底下的穿著風格一向大膽、前衛，也從不吝嗇展現凹凸有致的身材，日前她疑似接下內衣品牌的代言，特別在個人IG上曬出一系列造型側拍。只見照片中的她帶著愛犬，身穿米色寬版西裝外套搭配同色系長褲，並將外套整個打開大方展現內搭黑BRA與傲人的上圍曲線，吸引超過66萬人按讚，網友更忍不住留言「姊姊真是又辣又帥」、「裡面只穿內衣怎麼這麼好看」、「愛死這套穿搭」。

Jessi最後還不忘在限時動態中率先公開未修圖的美照讓網友們聞香，照片中她穿著白色襯衫並將鈕扣全開從肩頭滑落，撩起長髮大方秀出內搭米色內衣及豐滿曲線，再度令粉絲們看得直噴鼻血，直呼「期待完整版照片釋出」。

Jessi擁有美艷外表及魔鬼身材，先前還曾在節目上大方承認整形，直率性格使她圈粉無數。去年7月她以單曲《NUNU NANA》爆紅後，再透過節目與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」同樣掀起話題，今年更一連在《第35屆金唱片獎》、《第30屆首爾歌謠大賞》上獲得大獎，人氣直衝天際。