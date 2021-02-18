南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，即將於本月23日推出全新單曲《꼬리(TAIL)》回歸歌壇。近日她在個人IG上曬出一系列宣傳照及MV預告，性感又迷幻的貓女造型成功吸引網友注意。

宣美在IG上先是公開一批人魚女王形象照，顯眼的藍髮搭配誇張的王冠與高衩連身衣，將宣美的一雙美腿嶄露無疑，後面還附上多張近照，精緻的妝容與迷濛的眼神電得粉絲暈頭轉向。

隔日，宣美再度釋出其他張美照，除了大紅色緊身洋裝及神秘又性感的蕾絲面罩造型外，嫵媚的貓女造型最是吸睛，絨布連身衣至腰部高衩，透視的材質使凹凸有致的身材全洩，火辣的翹臀曲線更是性感無比，令網友看到後忍不住留言「這組照片太殺了」、「女王太令人期待了」、「姊姊辣到最高點」。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，一直都以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，單飛後她還陸續發行《24小時也不夠》、《Noir》、《Lalalay》、《Gotta Go》、《紫光夜》等夯曲成績備受肯定。另外，宣美雖只有166cm，腿長卻有110cm，因此也擁有「南韓第一腿精」的美名，加上經常在個人社群平台上曬出私底下前衛又帥氣的穿搭，使她受到大批粉絲的喜愛，也成為不少精品指定合作的女星之一。