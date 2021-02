少女時代成員Tiffany即將於4月2號演出韓國版百老匯經典舞台劇《Chicago》。近日都在積極排練的她,不忘在個人IG上曬出一系列造型側拍,火辣的造型展現出迷人的雙腿,令粉絲們相當期待。

Tiffany自從離開女團後,穿著風格越趨大膽、前衛,更經常透過IG分享絕佳的衣品,成為許多女性的穿搭流行指南。而近日即將登上百老匯舞台的她,不久前已先在網路上釋出一張暗黑風格的形象照,冶豔又性感的妝容在網路上引起熱烈討論。

昨日(2/17) Tiffany再度PO出於休息室所拍攝的造型側拍,只見她身穿黑色修身削肩洋裝,胸口及側面透視的剪裁使深溝黑影若隱若現,下半身前短後長的設計更讓Tiffany一雙迷人長腿一覽無遺,加上由下往上的拍攝角度讓原本就纖細的腿部線條看起來更加修長,吸引超過38萬人按讚,紛紛留言「姊姊的名品長腿太誘人」、「我是女生也喜歡那雙腿」、「果然是我的女神」再度引發話題。

Tiffany自女團少女時代出道後,便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛,加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉,讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後,人氣依然持續攀升,陸續發行《Born Again》、《Lips On Lips》、《Magnetic Moon》、《Run For You Life》等多首暢銷單曲,成功打進美國市場。