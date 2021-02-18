寶詩龍（BOUCHERON）於巴黎高訂服時裝周期間同步發表「Histoire de Style, Art Deco」高級珠寶，創意總監Claire Choisne回顧品牌在Art Deco時期的經典創作，擷取高訂服的領巾、蝴蝶結、領帶等時尚元素，將珠寶與時裝巧妙結合、融為一體，更添趣味。

BOUCHERON日前在巴黎高訂服時裝周期間發表年度珠寶， 融入高訂服時尚元素。（BOUCHERON提供）

以領帶為靈感的Lavalliere Diamants項鍊，可變化為條頸鍊和流蘇領針。（BOUCHERON提供）

「Histoire de style, Art Deco」系列珠寶總共有20件作品，每件作品皆以服裝的細節命名，傳遞高級珠寶與高訂服之間巧妙連結的創意，例如Col Emeraudes祖母綠寶石衣領項鍊，則是以28顆、總重約24.59克拉的祖母綠排列成V型領造型，同系列還包括祖母綠戒指與耳環。

以衣領為名的Col Emeraudes祖母綠寶石衣領項鍊，以28顆、總重約24.59克拉的祖母綠排列成V領造型。（BOUCHERON提供）

Noeud Diamants領結鑽石胸針，主石是一顆1.50克拉祖母綠切割鑽石。（BOUCHERON提供）

取名為Noeud Diamants的領結鑽石胸針，主石是一顆1.50克拉祖母綠型切割鑽石，並以鑽石和黑漆打造兩側的領結，這只胸針可當作男士的領結佩戴，也可化身為戒指，戒指兩側的領結可以拆卸。另一套以領帶為靈感的Lavalliere Diamants項鍊，同樣融入可拆卸的設計，可變化為頸鍊和流蘇領針，多變的佩戴方式展現萬種風情味。

以腹甲為靈感創作的Plastron Emeraudes祖母綠項鍊，以220顆Zambian祖母綠珠串成，重約1071.97克拉。（BOUCHERON提供）

以腹甲為靈感創作的Plastron Emeraudes祖母綠手鍊。（BOUCHERON提供）

以腹甲為靈感創作的Plastron Emeraudes系列珠寶，最早源自Boucheron為印度大君Maharajah of Patiala打造的項鍊，項鍊鑲飾了220顆祖母綠珠子，總重達1071.97克拉，層層披掛的長珠鍊就像是腹甲一般，長鍊並可拆解為頸鍊和手鍊，增添不少佩戴的樂趣。

Bouton Emeraudes祖母綠鈕扣戒指的外型就像是一顆大扣子，主石是7.43克拉枕型切割祖母綠寶石。（BOUCHERON提供）

Bouton Emeraudes祖母綠鈕扣戒指的外型就像是一顆大扣子，主石是一顆7.43克拉枕型切割哥倫比亞木佐 (Colombian Muzo)祖母綠寶石，四周密鑲422顆鑽石，奢華破表。