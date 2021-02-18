美國女星碧昂絲（Beyoncé）是今年第63屆葛萊美獎入圍大贏家，她以專輯《BLACK PARADE》獲得包括年度歌曲、年度唱片製作等9項提名，成為本屆入圍最多的流行歌手，人氣再度飆漲，一舉一動都是鎂光燈焦點。碧昂絲近日與運動潮牌合作推出聯名服飾，親自擔任模特兒辣秀姣好身材。

碧昂絲不僅是音樂潮流天后，更擁有強大商業頭腦，近期她更火熱與 adidas 合作推出聯名商品，以冬天的冰天雪地為靈感，打造一系列大膽前衛的服裝，只見她身穿一套桃粉色緊身長袖，搭配同色系緊身褲，以胸口鏤空的剪裁襯托豪乳，短版設計讓誘人腰線一覽無遺，接著更換上高衩熱褲露出渾圓翹臀，搭配多款亮眼配件，性感十足的造型讓廣大粉絲看了又驚又喜，直呼：「這翹臀完全不科學」、「只有碧昂絲可以這麼辣」、「這是媽媽嗎？」等。

在鞋款方面，則加入豐富質感和亮眼金屬細節，詮釋来自高山迷人風貌的全新想像，以碧昂絲的美學視角重新打造 adidas Originals 經典鞋款，將之前的IVY PARK Ultra Boost、Forum Lo、Forum Mid和Super Sleek運動鞋更新升级，同時推出全新靴款 IVY PARK Super Sleek Boot。

除了碧昂絲，就連美國女星海莉鮑德溫（Hailey Bieber）也穿上一系列單品展現時髦前衛的風格，此波聯名系列取名「ICY PARK」系列，以高山風格及雪地元素融入街頭設計，厚軟的人造羊毛及柔軟毛巾布材質，充滿山野雪地風情，讓冰冷冬天帶來溫暖感受，更加入滿版印花，增添冬季穿著的多樣性。