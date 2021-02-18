埋藏在地底深處、歷經億萬年才得以生成的天然鑽石，是大自然的珍稀瑰寶，De Beers近日發表「Reflections of Nature」頂級珠寶，以地球五大自然壯麗美景為靈感，打造Okavango Grace（奧卡萬戈的優雅）、Motlatse Marvel（莫特拉澤的奇觀）、Namib Wonder（納米比的奇蹟）、Landers Radiance（蘭德斯礁的光芒）和EllesmereTreasure（埃爾斯米爾寶藏）五大系列，透過39件璀璨珠寶頌讚大自然之美。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶以頌讚自然美景為主題，圖為南非的蘭德斯礁為靈感的Landers Radiance珠寶套組。（De Beers提供）
De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶以頌讚自然美景為主題，圖為南非的蘭德斯礁為靈感的Landers Radiance珠寶套組。（De Beers提供）

Okavango Grace系列的靈源自南非的奧卡萬戈三角洲，是De Beers的「鑽石之路」（Diamond Route）計畫著手復育的生態保護區，總面積達20萬公頃，用於保護自然資源、動物棲息地和野生動物，De Beers以鑽石原石和拋光鑽石排列的簡潔線條，詮釋奧卡萬戈三角洲高聳纖長的蘆葦在微風中搖曳的美景。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Okavango Grace鑽石耳環。（De Beers提供）
De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Okavango Grace鑽石耳環。（De Beers提供）

Motlatse Marvel系列則是以南非的莫特拉澤峽谷（Motlatse Canyon ）為靈感，壯麗的峽谷、高聳的山峰和深邃的洞穴造就天然奇觀，尤其是日出和日落時分，在陽光的照射之下呈現如火焰般的壯麗景緻，為此De Beers以豔紅、橘、黃、褐色等彩色寶石重現峽谷之美，令人屏息。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Motlatse Marvel 鑽石項鍊。（De Beers提供）
De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Motlatse Marvel 鑽石項鍊。（De Beers提供）

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Motlatse Marvel 鑽石項鍊。（De Beers提供）
De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Motlatse Marvel 鑽石項鍊。（De Beers提供）

以地球上最古老的沙漠納米比沙漠（Namib）為靈感的Namib Wonder系列珠寶，則以層疊的波紋圖案詮釋起伏的沙丘奇景，再以黃鑽鑲嵌在黃K金上，讓人聯想到沙丘獨特的赭紅色沙粒在酷熱中發亮。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Namib Wonder鑽石手鐲。（De Beers提供）
De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Namib Wonder鑽石手鐲。（De Beers提供）

Landers Radiance系列珠寶則重現南非的蘭德斯礁（Landers Reef）之美，海底的珊瑚和熱帶魚構築成美麗的景緻，扇貝造形源自薊珊瑚，色彩斑斕的彩鑽以枕形、欖尖形和梨形切割，象徵棲息於珊瑚礁的各種魚類。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Landers Radiance三圈鑽石手鍊。（De Beers提供）
De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Landers Radiance三圈鑽石手鍊。（De Beers提供）

至於Ellesmere Treasure系列珠寶則頌讚加拿大北極圈的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island），全系列以白鑽為素材，並以匠心妙藝的對稱構圖呈現雪花片片的景緻。

模特兒佩戴De Beers以加拿大北極圈的埃爾斯米爾島為靈感的Ellesmere Treasure珠寶套組。（De Beers提供）
模特兒佩戴De Beers以加拿大北極圈的埃爾斯米爾島為靈感的Ellesmere Treasure珠寶套組。（De Beers提供）

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