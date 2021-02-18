埋藏在地底深處、歷經億萬年才得以生成的天然鑽石，是大自然的珍稀瑰寶，De Beers近日發表「Reflections of Nature」頂級珠寶，以地球五大自然壯麗美景為靈感，打造Okavango Grace（奧卡萬戈的優雅）、Motlatse Marvel（莫特拉澤的奇觀）、Namib Wonder（納米比的奇蹟）、Landers Radiance（蘭德斯礁的光芒）和EllesmereTreasure（埃爾斯米爾寶藏）五大系列，透過39件璀璨珠寶頌讚大自然之美。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶以頌讚自然美景為主題，圖為南非的蘭德斯礁為靈感的Landers Radiance珠寶套組。（De Beers提供）

Okavango Grace系列的靈源自南非的奧卡萬戈三角洲，是De Beers的「鑽石之路」（Diamond Route）計畫著手復育的生態保護區，總面積達20萬公頃，用於保護自然資源、動物棲息地和野生動物，De Beers以鑽石原石和拋光鑽石排列的簡潔線條，詮釋奧卡萬戈三角洲高聳纖長的蘆葦在微風中搖曳的美景。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Okavango Grace鑽石耳環。（De Beers提供）

Motlatse Marvel系列則是以南非的莫特拉澤峽谷（Motlatse Canyon ）為靈感，壯麗的峽谷、高聳的山峰和深邃的洞穴造就天然奇觀，尤其是日出和日落時分，在陽光的照射之下呈現如火焰般的壯麗景緻，為此De Beers以豔紅、橘、黃、褐色等彩色寶石重現峽谷之美，令人屏息。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Motlatse Marvel 鑽石項鍊。（De Beers提供）

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Motlatse Marvel 鑽石項鍊。（De Beers提供）

以地球上最古老的沙漠納米比沙漠（Namib）為靈感的Namib Wonder系列珠寶，則以層疊的波紋圖案詮釋起伏的沙丘奇景，再以黃鑽鑲嵌在黃K金上，讓人聯想到沙丘獨特的赭紅色沙粒在酷熱中發亮。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Namib Wonder鑽石手鐲。（De Beers提供）

Landers Radiance系列珠寶則重現南非的蘭德斯礁（Landers Reef）之美，海底的珊瑚和熱帶魚構築成美麗的景緻，扇貝造形源自薊珊瑚，色彩斑斕的彩鑽以枕形、欖尖形和梨形切割，象徵棲息於珊瑚礁的各種魚類。

De Beers的「Reflections of Nature」高級珠寶系列 Landers Radiance三圈鑽石手鍊。（De Beers提供）

至於Ellesmere Treasure系列珠寶則頌讚加拿大北極圈的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island），全系列以白鑽為素材，並以匠心妙藝的對稱構圖呈現雪花片片的景緻。