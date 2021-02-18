日本23歲新生代雜誌模特兒藤井幸(藤井 サチ)，以甜美的臉蛋與獨特的穿搭風格受到大批粉絲追蹤。日前她在個人YouTube頻道上公開先前為週刊所拍攝的泳裝寫真側拍，並在其中大方展現凹凸有致的身材曲線，令網友看得臉紅心跳。

藤井幸擁有日本及美國的混血精緻臉孔與170cm高䠷身材，14歲時便因出眾的外表受到星探挖掘成為模特兒，並在少女雜誌《Seventeen》所舉辦的模特兒選美比賽中脫穎而出，順利成為雜誌專屬模特兒，後來也成為知名女性雜誌《Vivi》的御用模特兒之ㄧ，在時尚圈逐漸闖出名號。

近日藤井幸首次受到《週刊Young Magazine》的邀請拍攝「水着系列寫真」，側拍影片的ㄧ開始，藤井幸就興奮得分享拍攝初體驗的緊張心情，在其中除了換上成套內衣外，也出現綁帶泳裝及多套性感比基尼，大方秀出飽滿的上圍及俏臀、長腿曲線，穠纖合度的好身材配上她甜美的笑容，成功電暈一票網友，紛紛留言「藤井實在太可愛了」、「好美的身材曲線」、「喜歡這種影片」。

另外，網路上也陸續釋出多張當天拍攝的美照，除了藤井幸率先在IG上公開的紅色比基尼造型之外，「不綁好」的白色綁帶泳裝照，更凸顯出傲人的上圍曲線，再度令網友忍不住暴動，紛紛留言轉發。