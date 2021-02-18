阿舍究濃紅燒牛肉麵，通路限量優惠中。（阿舍食品提供）

以「The Ramen Rater」部落格聞名全球，吃過近4000款即食麵的「美國泡麵達人」里納許(Hans Lienesch)，最新出爐公布2021年世界10大即食麵排行榜，其中由阿舍食品推出的「究濃紅燒牛肉麵」，以波浪麵體及牛肉湯頭等深具台灣特色風味，在今年的評選中奪下世界第一名殊榮。

象徵熱銷風向球的「世界即食麵排行榜」，是由美國部落客里納許所創，每年都會精選來自世界各地不同的快煮麵產品，針對其湯頭、麵條口感、醬汁配料等做詳細的評鑑，再從中選出TOP10做排行。

在今年度的評比中，里納許對於「阿舍究濃紅燒牛肉麵」，給出「波浪關廟麵口感獨特美妙」、「湯頭濃郁帶有強烈牛肉風味與淡淡花椒香氣」等好評，內含真實軟嫩牛肉塊的驚艷口感，更是讓他印象深刻。

憑藉著這款牛肉麵的獨特魅力，拿下2021年最新全球即食麵排行榜冠軍，奠定世界第一美味的殊榮，自2018年上市以來已熱銷超過百萬套禮盒，在台灣多次拿下量販通路湯麵類品項銷售冠軍。

阿舍食品宣布即日起至2／26(五)，於以下通路推出超優惠活動：官網及直營門市限量上架3入禮盒組567元。只要買1組禮盒，再加送1盒究濃紅燒牛肉麵；微風信義4樓究濃老饕牛肉麵，即起買禮盒就現場送一碗經典牛肉麵；及微風南山5樓浪漫館橫濱豬排同慶，即起於該店櫃購買究濃紅燒牛肉麵禮盒，現場直接送豬排主餐一份。