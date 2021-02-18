「栗香地瓜」一年只收成兩次，吃起來口感綿密如栗子般香甜而得名。（7-11提供）

7-11黃金小金磚「現蒸地瓜」，即起推出「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜，紫紅色外觀皮薄肉細，帶有天然栗子香氣與鬆軟口感。以現蒸模式販售，主打可連皮一起吃，完整攝取健康素，年後低GI飲食更健康，2月24日起擴大導入北部及南部共134間7-11門市限定販售。而為迎接2月22日世界地瓜日，2月21日至2月23日，加碼推出現蒸地瓜任選第2件2折。

近年健康意識抬頭，7-11表示，地瓜被稱為超級食物，營養價值有如黃金，屬於低GI值的食物，富含膳食纖維，受到不少養生及健身族群喜愛。去年7-11地瓜熱銷約2000萬條，契作量高達4485公噸，占全國總量2.3％，目前現蒸地瓜共3000間門市販售，單日單店創下賣出500條地瓜的紀錄，許多顧客會購買整包地瓜帶回家煮。

7-11現蒸地瓜系列，目前有「台農57號地瓜」與「栗香地瓜」兩種品種選擇。新品「栗香地瓜」一年只收成兩次，吃起來口感綿密如栗子般香甜而得名，採用優質健康種苗且100％契作生產，去年曾在區域門市試賣，帶動單店地瓜業績成長2成，因此今年擴大導入北部及南部共134間門市販售。