法國精品品牌 Longchamp 一直以來以「旅行」為設計概念出發，創作兼具時髦外型和實用設計的包款系列，打造最法式的優雅隨性，其中 Mailbox 系列以流暢鮮明的線條建構包款立體感，亮麗鮮豔的配色展現獨特的高雅氣質，浪漫優雅的風格吸引眾多女星搶揹，辣媽女星徐若瑄先前就穿著一身藍色系休閒輕裝，搭配迷人的鼠尾草色 Mailbox，展現隨性時尚。

時尚媽咪 Melody 則看中絢麗奪目的黃色款，她在 Longchamp SS21預覽會上，選穿藍色條紋襯衫配上輕盈的粉藍色條紋長版風衣外套及短筒靴，搭配黃色 Mailbox 手提包，表現春夏的繽紛風。

時尚媽咪 Melody 選穿藍條紋襯衫配上長版風衣外套及短筒靴，搭配黃色 Mailbox 手提包，表現春夏的繽紛風。（圖／[email protected]）

而隋棠則以一身黑色飄逸的長版洋裝，黑白交錯的設計更襯托出 Mailbox 的知性優雅；甜心女神侯佩岑穿著白色棉麻長版洋裝，以素雅的服裝去搭配，更顯其甜美動人的時尚態度。不僅國內女星愛不釋手，連美國知名時尚潮人Brittany Xavier 也迷上，以一身個性十足的黑色造型巧拿經典黑色款，展現率性超凡的時髦品味。

這次 Longchamp 透過 Mailbox 系列重新審視對旅行的想法及願景，設計靈感來自於法國郵筒，郵筒中的信件承載著人們想要傳遞的訊息、秘密或是情話，充滿詩意又浪漫的氛圍圍繞著漫遊在世界各地的旅人。