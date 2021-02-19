南韓「性感小野馬」泫雅，於1/28發行第7張迷你新專輯《I'm Not Cool》後人氣再度飆升。近日接下多個廣告代言的她，網路上陸續釋出形象辣照，凹凸有致的火辣曲線再度令網友們驚艷。

泫雅於1月底發行單曲《I'm Not Cool》MV後，短短一天半內便突破1000萬人次觀看，並成功登上各大音樂下載榜單前10名。泫雅2/3也趁勢推出全新單曲《Party, Feel, Love》、《Show Window》及《GOOD GIRL》MV同樣受到大批網友好評，人氣直衝天際。

日前泫雅與男友DAWN一同接下知名內衣品牌「CK」的代言，並在網路上公開一系列形象照。照片中，泫雅穿換上多套內衣及該品牌服飾緊貼男友辣秀性感的S曲線，也成功示範新潮的情侶裝穿搭。但最令網友注意的還是泫雅的單獨照，只見她穿著粉色蕾絲內衣躺在床上，大方秀出結實的腹肌曲線，加上花卉的刺繡設計點綴，使整體造型更有女人味，網友看到後紛紛大讚「就是喜歡金姊的健康美」、「又辣又性感的小野馬」、「金姊大發照片太好看了，成功引發話題。

另外，由泫雅代言的潮牌服飾「MLB」也在日前公開形象照，將拍照場景移至古色古香的傳統韓屋建築拍攝，不僅給網友帶來視覺上的衝擊，也挑戰攝影師的拍攝技巧，而泫雅則是演繹酷辣女孩，成功駕馭各種造型，同樣贏得網友一片讚賞。