38歲台灣女星曾莞婷擁有亮麗外型及火辣身材，過去她以八點檔《世間情》中「郭佳佳」及《甘味人生》「周曉菁」2大惡女角色打開知名度，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，人氣更瞬間攀上高峰。她近日靠著分享大尺度入浴照引發話題，更穿出長裙秀美腿，讓廣大粉絲看了鼻血狂噴。

曾莞婷時不時就會透過社群平台分享日常穿搭，她近日選穿Boss紅底藍印花長裙，搭配上Versace黑色高跟長靴，簡單穿出修長高䠷的比例，除了曬美照更寫下新年新希望，「我是一個演員，我從來沒有放棄我熱愛的戲劇，只是換個模式持續我對戲劇的熱情，我一直在努力，讓人看到我喜歡演戲的決心，不管任何機會我都珍惜，只要還有舞台我就還有機會蛻變成另一個自己。」

曾莞婷昨日為了慶祝新電影《角頭－浪流連》票房破億，特別一絲不掛曬身材，只見她連浴巾都沒圍，大方裸背入鏡現身浴室泡湯，除了白皙美背一覽無遺，更連ㄦ字纖腰都一次看光，短短時間就吸引超過9萬位粉絲按讚。

曾莞婷雖然時常在本土劇演出壞女人角色，但她私下個性親民活潑，對粉絲也相當親切，反差萌讓她圈粉無數，被受封「本土劇女神」，她除了在戲劇圈耕耘，更靠強大商業頭腦積極經營副業，近年除了演藝事業外，更把投資跨足保養品、服飾，先前又看準商機進軍手搖飲，吸金功力令人佩服。