馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），以精緻五官與火辣身材在網路上走紅，粉絲遍布全亞洲。而擅於製造話題的她，今日(2/19)一早於個人IG更新近況，並將美照分成兩張分享，沒想到第二張竟藏有性感彩蛋，令網友們大噴鼻血。

最新的PO文中，李元玲只寫下「早安」兩個字並在附上兩張嫵媚的自拍照，只見她床前擺放一整束火紅的玫瑰花，身穿白色短版小可愛趴在床上，下ㄧ張卻只穿著黑色小褲，辣曬火辣的蜜桃臀曲線，短短一小時便吸引2.7萬人按讚，網友更忍不住留言「美爆炸」、「很有氣勢的morning」、「辣到噴鼻血」、「一早就讓人沒辦法好好上班」成功引發話題。

前幾日，李元玲也曾PO出自己與坎達兒珍娜(Kendall Jenne)、艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)等超模們的穿搭對比影片，超狂的腹肌線條及超瘦的拉褲子舉動，同樣引起網友留言「比名模還要好的身材」、「最後褲子的動作，真的淚哭一堆人，哈哈哈」。

李元玲擁有甜美臉蛋與凹凸有致的身材，除了練得一手精湛琴藝外，還是名芭蕾舞者及健身達人，每次只要一PO照片便能造成話題，而熱愛健身的她過去曾多次公開健身後的完美體態，更大方表示體脂只剩12%，日前甚至公佈自己170cm的身高只有44kg，令不少人看得瞠目結舌，也因此在網路上迅速竄紅，IG粉絲數吸引超過189萬人追蹤。