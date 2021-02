南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie,近日為自己所代言的潮流服飾品牌GENTLE MONSTER出席開幕活動,並在個人IG上曬出一系列側拍,修長又纖細的美腿立即成為全場矚目的焦點。

Jennie擁有甜美外表與獨特的歌聲,加上超強的個人魅力與穿搭技巧,使她自BLACKPINK出道後除了是團隊中的性感擔當,更因此有了「人間香奈兒」的美名,成為各大精品爭相合作女星之一,近日更開啟YouTube頻道與粉絲分享生活,吸引大批網友追蹤。而身為潮牌GENTLE MONSTER代言人的她,再度於昨日(2/18)的開幕活動上展現高超的衣品。

只見Jennie公開的自拍照中,穿著一件黑色絲質襯衫搭配超短的黑白線條百褶裙,襯衫腰間扭轉的設計勾勒出完美比例,Jennie還故意將鈕扣全開始散發慵懶的性感,加上綁帶跟鞋的加持,使她一雙美腿看起來更加纖細修長,整體造型更顯女人味,吸引超過343萬人按讚,粉絲更忍不住留言「果然是人間尤物金珍妮」、「只有一個字可以形容,美」、「小珍妮實在太絕了」。

BLACKPINK自2016年出道以來,憑著4位成員鮮明的個人特色與亮麗的外表受到大批海內外粉絲喜愛,陸續以《Ddu-Du Ddu-Du》、《Kill This Love》、《How You Like That》、《Lovesick Girls》等多首夯曲登上各大音樂下載排行榜冠軍,魅力橫掃全球。