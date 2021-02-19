南韓40歲實力派女星金素妍(김소연)，今年以狗血夯劇《Penthouse上流戰爭》中的千瑞璡一角再度爆紅。今天將開播《Penthouse上流戰爭-第二季》的她也憑著高人氣登上時尚雜誌的封面，並在其中秀出火辣水蛇腰及長腿，吸引網友的注意。

金素妍在雜誌《star1》釋出的照片中，除了穿上各種顏色的西裝演繹幹練的女強人外，其中一套橘棕色絲質綁帶長裙，則是搭配白色的過膝長腿坐在椅子上隱約露出腿根，盡顯溫柔女人味；還有一套造型也同樣吸睛，只見她穿著一件米色西裝外套內搭黑色平口內衣搭配同色系流蘇長褲，辣秀結實又纖細的蠻腰，令網友相當驚艷。

今日的《Penthouse上流戰爭-第二季》開播行前記者會上，金素妍再度展現高超的衣品，以深V領口的修身洋裝搭配乾淨的裝容與烏黑長髮優雅出席，同樣贏得網友一片讚賞。

金素妍擁有甜美外表與高䠷身材，初二時就被製作人挖掘進入演藝圈，憑著自然的演技陸續在《都市男女》、《順風婦產科》、《愛上女主播》、《IRIS》、《檢察官公主》、《家和萬事成》等劇中演出，成績備受肯定。今年金素妍也靠著《Penthouse上流戰爭》中的大反派角色展現精湛演技，誇張又急劇張力的表情變化，受到大批網友熱烈討論，讓人更期待第二季的劇情。