33歲大陸女星李菲兒擁有美艷外貌及166cm修長身材，過去在古裝劇《鹿鼎記》中飾演「小寶夫人」走紅，近期則因登上《乘風破浪的姐姐第二季》人氣大增。李菲兒工作室近日在微博上發出一組初春寫真大片，她穿上深V洋裝大秀白皙酥胸，令眾人看了相當驚艷。

李菲兒近日身穿一襲法式碎花長裙拍寫真，運用一字肩剪裁搭配黑色腰帶，加上胸前以深V剪裁展現傲人美胸，更襯托出白皙鎖骨線，復古感十足，搭配隨性的長捲髮更顯優雅慵懶，以元氣活力風給人戀愛感。

李菲兒近日身穿一襲法式碎花長裙拍寫真，以深V剪裁展現傲人美胸。（圖／摘自微博@李菲兒）

這組寫真以生機盎然的草原為背景，李菲兒身上這套復古嫵媚服裝，以淡粉濃紅交錯的設計，搭配精緻的小碎花圖案，抓皺腰身勾勒出曼妙身材，仔細一看，左腿處更開衩讓美腿線條若隱若現，她的優雅韻味讓粉絲們看了紛紛狂誇：「菲兒太絕」、「花季少女」、「身材無敵李菲兒」、「菲花姑娘美得讓我醉了」等。

李菲兒身上這套復古嫵媚服裝，以抓皺腰身勾勒出曼妙身材，左腿處更開衩讓美腿線條若隱若現。（圖／摘自微博@李菲兒）

李菲兒在2006年出演《康熙秘史》後正式出道，隨後曾前往韓國進行了歌舞培訓，出道多年累積了不少優秀作品，包含：《歡迎愛光臨》、《青瓷》、《奇葩一家親》、《我們約會吧》、《男神時代》 、《致我們終將到來的愛情》 等多部戲劇及電影打開知名度，近年也跨足綜藝節目界，參加冰上真人秀節目《跨界冰雪王》、 《跨界歌王第三季》 以及《乘風破浪的姐姐第二季》等。