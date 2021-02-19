25歲大陸女星虞書欣，擁有甜美顏值及169cm好身材，過去在女團選秀節目《青春有你第二季》中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之ㄧ。虞書欣近期除了客串楊冪新電影《刺殺小說家》，更以青春助教的身份回鍋《青春有你第三季》，近日她搶先在微博上曬出辣照傳宣傳，展現百變魅力。

在精彩舞台照中，虞書欣一人分飾高貴公主及暗夜黑天鵝2種造型，不論是清純還是性感風都完美駕馭，光是一出場就成為全場焦點，只見她先穿上Reem Acra高定版仙度瑞拉裙，以若隱若現的黑色Bra點綴，她更在拍照時使出彎腰小心機，讓事業線一覽無遺，演繹童話浪漫風。

虞書欣穿上Reem Acra高定版仙度瑞拉裙演繹童話浪漫風。（圖／摘自微博@THE9-虞书欣）

虞書欣選穿的另一套，是有著神秘魅力的黑色薄紗禮服，以平口設計搭迷你裙襬秀出逆天長腿，兼具個性與性感，不過分裸露卻意外惹火，網友們看了一系列後台美照紛紛大讚：「虞書欣真的太殺我了」、「感覺暗黑風真的很適合她」、「欣欣子好美」、「你要把我美到眼珠子都掉了啊」等。

虞書欣選穿另一套有著神秘魅力的黑色薄紗禮服。（圖／摘自微博@虞書欣）

虞書欣畢業院校新加坡拉薩爾藝術學院，她曾出演電視劇《下一站是幸福》、《少主且慢行》、《我的奇妙男友2之戀戀不忘》等，以及綜藝節目方面節目《一年級·畢業季》、《青春有你2》、《非日常派對》等，人氣水漲船高。