南韓超人氣網紅Somi (崔素美)，以美豔外表與不科學的水蛇腰在網路上迅速竄紅，並獲得「真人版娜美」的封號，IG吸引超過156萬人追蹤。近日她為自家服飾品牌所新推出的春夏新品做宣傳，並曬出一系列穿搭，火辣的身材依然成功吸引目光。

Somi私底下的穿搭風格一向性感、前衛，從不吝嗇在網路上分享凹凸有致的極致身型來製造話題。近日她擔任起自家服飾品牌的模特兒，並在IG上曬出新品穿搭照，只見她穿著一件墨綠色洋裝，緊身的剪裁設計使她火辣的水蛇腰與前凸後翹的曲線完美呈現，拍照途中肩帶頻頻滑落也使飽滿的北半球呼之欲出十分性感。

不久前，Somi也曾為了宣傳新品在IG上PO出火辣的側拍短片，雖全程都加了字幕的濾鏡效果，但透視蕾絲洋裝領口深V的設計，讓性感的鎖骨與雙峰曲線一覽無遺，她還不忘在影片最後加上胸口的特寫鏡頭，讓網友大噴鼻血，吸引超過3萬人觀看點閱，紛紛留言「太性感了」、「姊姊總是散發致命的誘惑」。

事實上，Somi過去曾是網拍模特兒出身，以甜美臉蛋與170cm的高䠷身型成為各大廠商合作的模特兒，成立個人服飾品牌「glander」後她更積極的更新IG，並經常曬出「大尺度」養眼辣照，成為不少男粉絲心目中的性感女神，因此有了「網拍女神」的封號。