新光三越春上市每年引領時尚趨勢，今（19日）起至3月1日與「REHOW如禾永續文創」在台北信義新天地A11打造「RE：USE白襯衫POP-UP WORKSHOP」，設計師竇騰璜利用白襯衫和丹寧廢布示範改造，他說白襯衫是經典，在流行時尚不會缺席，「就像是蘋果光，穿了氣色更明亮！」。

竇騰璜今擔任客座設計師，用丹寧廢布改造白襯衫，賦予舊衣新生命。（粘耿豪攝）

竇騰璜熱愛白襯衫，他形容自己擁有無數件，多到從衣櫥爆炸出來，他心目中的白襯衫是最基本和經典的款式，不同的領型和輪廓都會有不同效果，可單穿或搭配針織上衣、外套，甚至內長、外短疊穿2件，把短襯衫當罩衫或小外套增加層次感。

白襯衫是收藏品又是消耗品，透過改造可延長壽命，竇騰璜說改造是很紓壓的休閒，每件衣服的回憶都會湧上來。多年來他思考如何讓時尚永續，面對疫情改變多數人的生活，他更力行「buy less、choose well、make it less」，買少一點、好的選擇，他拿今年邁向26年的自創品牌DOUCHANGLEE為例，每季都有重疊的經典、前衛或運動等風格系列，可讓人與衣櫥既有服飾「風格自組」，就可破舊立新。

「永續時尚」是新光三越去年春上市的主軸，今年回歸初心，擴大延伸為「純淨起點」，關注環保的新光三越時尚總監郭思婷，去年認識理念相同的「REHOW」，這次希望一起藉由「RE：USE白襯衫POP-UP WORKSHOP」，透過體驗用廢布改造舊襯衫，讓更多人關注減少碳足跡。

REHOW創辦人林育貞Iris（左起）與林怡君Vicky、新光三越時尚總監郭思婷、設計師竇騰璜今出席開幕活動。（粘耿豪攝）

今年春上市同樣由時尚攝影教父林炳存掌鏡，邀旅美名模「小花」蔡宜樺、首度選用的男模特兒李制益、新生代模特兒黃珮琪同框，傳達年輕世代的「純淨起點」時尚；並歸納3大時尚趨勢，有中性風的「低限極簡．自我塑型」、繽紛鮮豔的「浪漫放飛．海島渡假風」，與可以「創造專屬．療癒時刻」的居家儀式好物。

新光三越貴賓卡友26日至28日當日當店過卡消費累滿3000元或扣會員點數300點，可兌換「RE:USE設計手提袋」，全台限量1200組。新光三越聯手REHOW，將百件丹寧與廢布升級再造，每一款包都是限量配色。（新光三越提供）