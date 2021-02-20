33歲義大利網紅琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）以精緻五官與177cm性感體態受到矚目，目前在IG上吸引超過2263萬人追蹤，她靠自創品牌晉升全球最具影響力的KOL，曾在2017年被美國富比士雜誌選為「最有權力的時尚紅人」。琪亞拉近日在IG曬出一組4連拍比基尼組圖，驚喜曝光媽媽及妹妹們的火辣身材而掀起熱議。

琪亞拉以亮麗外表及高超的衣品聞名，是大票粉絲心中的時尚女神，她這次靠泳裝照成功吸引到粉絲們的目光，只見照片中，她把59歲媽媽Marina Di Guardo及2位親妹妹Valentina Ferragni、Francesca Ferragni的比基尼寫真組成4連拍，依序拼貼桃色、白色、黃色及豹紋款泳裝，同框畫面辣度破表，尤其媽媽年輕時的美貌與女兒們如出一轍，令人全看傻。

妹妹瓦倫緹娜法拉格尼（Valentina Ferragni ）今年28歲，在姐姐的帶領下也成功進入時尚圈，不同於琪亞拉在部落客界發展，她從泳裝設計師起家，近期也推出自創品牌「VALENTINA FERRAGNI STUDIO」販售飾品，而她的身材豐滿，是胸臀比例姣好的S曲線辣妹，時不時就會分享火辣穿搭或度假美照，目前IG已突破380萬人追蹤。

琪亞拉靠著自創品牌「Chiara Ferragni Collection」嶄露頭角，以閃亮亮的眨眼LOGO設計紅遍全球，目前她已是身價破億的富婆企業家，私下她與義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）在2018年結婚，兩人育有一子Leo，如今又懷上女兒，一家人生活甜蜜溫馨，堪稱人生勝利組，一舉一動都是時尚圈焦點。