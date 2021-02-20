37歲大陸女星唐嫣以亮眼外貌及172cm姣好身材坐擁高人氣，一出道就被譽為「中戲校花」，她在去年生下女兒後火速回歸演藝圈，並靠著古裝劇《燕雲台》中「蕭太后」一角人氣飆升。唐嫣在最新造型大片中，以一套刺繡長裙展現高貴冷艷的氣場，更以纖瘦體態引發熱議。

唐嫣近日換上霸氣外露的刺繡裙拍攝寫真，照片中，她化著精緻妝容，身著黑色輕紗刺繡開衩裙，肩部以獨特的掛脖設計襯托骨感的肩頸線條，搭配華麗的腰封勾勒完美腰身，看起來優雅大方，同時將成熟的個性韻味表露無遺。先前春晚她也換上一套大紅西裝配短褲，大秀驚人長腿。

37歲大陸女星唐嫣換上霸氣外露的刺繡裙拍攝寫真。（圖／摘自微博@唐嫣）

唐嫣私下個性活潑大方，寵粉無極限的她先前再度發出18張近距離自拍，更寫下：「紅包糖如約而至！今天感覺自己有點牛，因為拍了18張自拍竟然給到了你們18宮格。」她大讚自己「出片率達到了百分之百，這對於自拍低手而言簡直可以很高興的插會兒腰了！」一系列美照一出，短短時間就吸引超過18萬人按讚，粉絲們看了直呼：「糖總好美」、「大紅糖來了新年快樂」、「十八宮格太驚喜了」、「新手媽媽好正」等。

唐嫣在春晚換上一套大紅西裝配短褲，大秀驚人長腿。（圖／摘自微博@唐嫣）

唐嫣在《風滿樓》飾演女主角周雨童出道，清純模樣深受大批粉絲喜愛，後續靠《仙劍奇俠傳三》中「紫萱」一角一舉成名，在《何以笙簫默》、《克拉戀人》及《錦綉未央》、《歸去來》等劇中也有演出，以甜美可愛的形象深入人心。