被封為「翹臀金」的美國知名話題女王金卡戴珊(Kim Kardashian)，近日傳出已聘請好萊塢王牌律師，與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）正式提出離婚申請震驚演藝圈，但她似乎不受外界影響，持續在個人社群平台上曬出火辣的穿搭，秀出凹凸有致的曲線引起網友熱烈討論。

金卡戴珊擁有精緻五官以及不科學的「葫蘆」身材，2007年與自家姊妹一同演出真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》後，便一炮而紅成為家喻戶曉的人物，加上她經常在IG上PO出辣照製造話題，人氣始終居高不下，IG吸引超過2億人追蹤。金卡戴珊也因為自創服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」在全球創下驚人的銷售，使她成功擠進「百億俱樂部」的排行榜中。

金卡戴珊在公開的照片中，穿著一件白色胸罩式造型襯衫搭配卡其色工作褲與跟鞋，而胸下全光的中空剪裁與背面高衩又綁帶的設計，使她結實的腹肌及美背曲線一覽無疑，整體造型散發酷勁辣味，吸引超過328萬人按讚。

另外，前面已有過2段婚姻的金卡戴珊，與饒舌歌手「肯爺」的感情過程也相當的精彩。據傳，2011年金卡戴珊剛與NBA球員克里斯漢弗萊斯(Kris Humphries)結婚72天，便為了一見鍾情的肯爺與克里斯離婚，兩人也不顧外界的眼光於2014年結婚，並陸續生下4名子女，幸福甜蜜的婚姻生活逐漸獲得大眾的支持與鼓勵。但自從金卡戴珊因性愛影片曝光，並演出實境節目爆紅後，就不斷傳出肯爺因受不了卡戴珊家族高調又浮誇的言論，與炫富行徑而鬧出婚變的消息，直到2016年金卡戴珊才終於公開透露，肯爺因罹患躁鬱症經常出現脫序行為，而金卡戴珊不僅默默守護陪他走過多次的黑暗期，也為了他做過許多專業的心理諮商，並獨自面對所有的輿論壓力，沒想到兩人最終還是選擇離婚，令人不勝唏噓。