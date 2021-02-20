被媒體封為「越南第一美」的27歲女星芝芙(Chi Pu)，擁有精緻五官、水嫩牛奶肌，加上凹凸有致的S曲線，使她在網路上的人氣居高不下，IG狂吸超過531萬人追蹤。近日接下精品服飾代言的她，在個人社群平台上曬出一系列辣照，曼妙的身型令網友大噴鼻血。

芝芙擁有甜美外貌、絕佳的9頭身完美比例，即使身高只有163cm，依然在2009年的「越南青少年小姐」選美比賽中脫穎而出，之後便以模特兒的身分進入演藝圈，陸續接演電視劇、電影及音樂劇，還曾榮獲「最佳女演員」獎，演技備受肯定。除此之外，芝芙還曾推出過單曲，加上玲瓏有緻的火辣身材，使她廣告、代言不斷，人氣持續攀升。

芝芙私底下的穿搭風格總是前衛、大膽，並經常透過IG分享穿搭風格與工作、生活，使她成為不少精品指定合作的女星之一，近日她也再度收到精品FENDI的邀請，為其推出的泳裝進行宣傳。只見照片中的芝芙，穿著一件老花圖騰連身泳裝，高衩又深U的低領設計讓她前凸後翹的曲線一覽無疑，加上鏡頭由下往上的拍攝角度，讓原本就筆直的美腿顯得更加修長性感，吸引超過14萬人按讚，直呼「辣翻了」。

不久前，芝芙也曾在IG上PO出9格辣照為品牌宣傳，並紀念先前陷入低潮的自己，以訴說故事的方式與過去的自己對話也感謝粉絲這段時間的鼓勵與支持。而一連串日式風味的照片中，除了換上黑色的蕾絲馬甲衣搭配火辣的透膚絲襪外，大紅色鏤空皮褲造型也同樣性感吸睛，引發話題。