南韓34歲女星林李智（이지영/ lee zy），過去曾以清純形象加入女團並活躍演藝圈，近期轉型成為YouTuber後改走性感路線，不時在YouTube頻道及個人社群平台上以火辣的穿搭風格彈奏樂器並分享生活。近日她因影片再次爆紅而登上成人雜誌並曬出「大尺度私服穿搭」正式介紹自己的姓名。

林李智擁有神似日本女神廣末涼子的甜美外表，與凹凸有致的火辣身材，自2005年拍攝印表機廣告後便一腳踏入演藝圈，陸續在《加油！菊花》、《黃金魚》、《魔女之城》、《致忘了詩的你》等戲中演出但成績始終平平，即使在2012年時曾加入女團「Gangkiz」，卻在隔年火速退團，人氣始終無法提升，直到幾年前開始轉行成為性感YouTuber後，才開始吸引大眾矚目。

林李智自經營YouTube後，便經常穿著火辣的透視裝演奏鋼琴、陶笛、拇指琴等樂器，吸引大批網友追蹤，也讓她因此遭到不少酸民的攻擊，但她不以為意除了高EQ的反擊，還因先前所拍攝的「鄉下女子」系列特輯而再度爆紅，受邀登上成人雜誌「MAXIM」的2月號封面，並在在網路上公開一系列內衣辣照。

隨著人氣不斷上升，林李智趁勢於個人IG上曬出辣照為自己正名，貼文中表示「花了很長的時間才終於找到自己的名字，以後請叫我”李海寅”(이해인)，當然YouTube還是會用李智繼續經營，希望大家別在搞混囉！」。只見她穿著一件白色的細肩帶透視上衣露出內搭白BRA，白皙的長腿曲線與纖細身材一覽無疑，令網友大噴鼻血，吸引超過3000人按讚。