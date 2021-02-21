36歲大陸女星佟麗婭長相精緻甜美，靠著骨感身材及異域風情的臉蛋圈粉無數，與迪麗熱巴、古力娜扎、熱依扎並列「新疆4美」。她在2014年與陳思誠結婚，兩人婚後生下一子「朵朵」，近年積極回歸演藝圈，縱使當了媽還是不忘發展事業，近日她在IG曬出喜氣洋洋的寫真跟粉絲們拜年，以大紅裙出場展現吸睛氣質。

寫真中，佟麗婭選穿一套大紅色的連衣裙搭配同色系厚底涼鞋，在頸部以V領剪裁刻畫纖瘦的鎖骨及肩頸線條，更彰顯出迷人的天鵝頸，在袖口處及腰部分別點綴上澎袖及蝴蝶結腰身，下半身大秀長腿，宛如公主般的浪漫美感讓人看了全被電暈。

此外，佟麗婭近日受邀主持《百花迎春——中國文學藝術界2021春節大聯歡》，在老中青三代文藝工作者齊聚的場合，她則以一襲粉色亮片長裙現身，搭配氣質的披肩長髮，簡單展現精緻的時尚感，令粉絲們看了大讚：「也太好看了叭」、「丫丫姐新年快樂」、「今晚過分美麗」、「女神最美」等。

佟麗婭過去在首屆「新疆小姐」大賽中奪下亞軍後正式出道，曾靠戲劇《平凡的世界》獲得第19屆華鼎獎中國當代題材電視劇最佳女演員、第28屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的女演員獎，先前她除了頻頻登上時尚雜誌搶曝光，更登上舞蹈綜藝節目《舞者》展現精湛舞藝，更接下新戲《浣溪沙》，在楊冪新電影《刺殺小說家》中也參與了特別出演。