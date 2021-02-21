32歲大陸女星張天愛（Crystal）以標緻臉蛋及165cm好比例身材走紅，曾憑藉電影《建軍大業》獲得第34屆大眾電影百花獎「最佳女配角獎」提名，自然深刻的演技備受肯定。她近日釋出一組「蓬蓬羊毛卷大片」，以蓬蓬的羊毛捲髮型造型性感登場，就有粉絲搞笑表示「簡直是髮量王者！」 ​

張天愛最近除了參加新綜藝節目《念念桃花源》，更登上《OK!精彩》封面，大膽挑戰超蓬復古羊毛捲造型，襯托出精緻的五官輪廓，並換上一系列港風服飾，其中她穿上露背大紅裙展現回眸殺，剪裁大膽在背部挖空，尺度直逼到腰，讓網友們看瞭如癡如醉，紛紛狂讚：「這爆炸頭真的好適合冬天」、「時尚表現力好絕」、「這個發量也太讓人羨慕惹」、「又酷又甜」等。

張天愛穿上露背大紅裙展現回眸殺。（圖／摘自微博@ 精彩OK）

張天愛這系列寫真搭配光影效果拍攝，更以黑白格調凸顯嫵媚感，看起來故事感十足， ​像是從油畫裡走出來的少女一樣，面對自我的風格，出道多年的她表示，「不願一味追求少女感，不如保持獨特的自己，不要求極致，那就是當下最好模樣。」

張天愛這系列寫真搭配光影效果拍攝，更以黑白格調凸顯嫵媚感。（圖／摘自微博@ 精彩OK）

張天愛在2008年以首部微電影《落櫻》開啟演藝生涯，曾以抗戰劇《二砲手》中「凌織羽」一角獲得第2屆橫店影視文榮獎最佳女配角獎，最為人所知則是《太子妃升職記》的「太子妃」張芃芃，後續則接下《中國機長》、《鱷魚與牙籤鳥》、《清平樂》、《雪中悍刀行》等劇，人氣居高不下。