南韓五人女子團體Red Velvet，每個成員都擁有出眾的外表、迷人的魅力，出道多年人氣依然居高不下。團隊中年紀最小的成員Yeri(金藝琳/김예림)，經常透過IG與粉絲們互動，近日PO出運動時的照片，性感的身材曲線吸引網友的目光。

Yeri近日趁著工作空檔特別前往瑜珈教室運動，並在個人IG上曬出皮拉提斯的(Pilates）的伸展動作側拍，只見她穿的白色的寬鬆上衣，並將衣襬綁至腰間勾勒出纖腰曲線，搭配紫藕色緊身瑜珈長褲與白色長襪，使整體比例看起來更加修長，下半身性感的曲線也一覽無遺，吸引超過74萬人按讚，粉絲更忍不住留言「我們忙內真SEXY」、「性感的Yeri」、「我們老么真是美慘了」意外引起話題。

日前Yeri也受邀登上時尚雜誌《Arena Homme+ Korea》的封面，擔任3月號的封面人物，在公開的照片中她換上各種造型的洋裝並搭配誇張的頭飾及乾淨的裝容，展現衝突的視覺感官，同樣得到粉絲的一致讚賞。

Yeri擁有亮麗的外表與甜美的嗓音，讓她自Red Velvet出道後便備受矚目，加上她經常透過IG分享生活及私下的穿搭，使IG追蹤人數持續攀升。而目前已坐擁704萬名粉絲追蹤的她，也憑著高人氣吸引眾多品牌合作，成為時尚界的新寵兒。