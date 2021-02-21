34歲性感女星熊熊（卓毓彤）以甜美外表、豐滿G罩杯成為許多男性心目中的性感女神。年假期間意外摔傷的她，如今逐漸康復恢復從前的美貌，熊熊也不忘在IG上PO文感謝粉絲們這段時間的關心，而性感的穿搭也再次吸引目光。

熊熊大年初一就因為意外摔傷而掛急診，不僅左半邊臉頰腫脹發紅，就連左眼也因為瘀青黑了一大圈，讓她不得不PO文用tag調侃自己「#紀念自己熊貓的一刻#濾鏡也救不了我#超級煙燻妝#但把眼睛遮起來還是ok#沒事沒事只是獨眼熊而已#我沒有被家暴」，吸引超過2萬人按讚留言關心病況。

熊熊經過6天的調養，臉蛋已逐漸消腫恢復甜美模樣，她便PO文感謝粉絲的關心，順便為接下來的蝦皮明星二手拍做宣傳。而照片中，熊熊為了分享頭上所戴的報童帽，穿上一件灰色的胸前綁帶罩衫，「不綁好」的穿搭方式，使她自拍時意外露出內搭黑色平口小可愛及傲人的深溝曲線，令人忍不住轉移視線，吸引網友留言「熊熊真好看」、「卡哇伊的熊熊」、「女神」。

熊熊自從以「國光女神」形象爆紅後，憑著火辣好身材陸續成為各大綜藝節目的固定主持，並推出寫真集，受到廣大粉絲的喜愛，獲得「美胸女神」的封號。但日前卻因不雅影片外流而遭到外界抨擊，甚至還有不少酸民留下詛咒訊息讓她不得不爆氣反擊。但風波以來她不畏輿論壓力繼續工作，以才藝與努力證明自己的能力，堅強又正面的態度獲得大批粉絲的支持。