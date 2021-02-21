42歲的台灣第一名媛孫芸芸，以凍齡的美貌與出眾的氣質，受到大批網友的喜愛，加上高超的服裝品味，成為許多女性的流行指南。近日疑似接下新工作的她，在個人IG上曬出工作時的側拍照，纖細「漫畫長腿」立即變成矚目的焦點。

孫芸芸擁有精緻又小巧的臉蛋，與筆直的大長腿，使她即使身高只有163cm，依然以完美的身材比例成功駕馭各種造型，她也經常透過IG分享私下穿搭，使IG吸引超過99萬人追蹤，她還曾因美貌太過逆齡而登上英國《每日郵報》的版面，聲名遠播。

孫芸芸在近日的貼文中表示「一張大哥在試燈光，我在放空，無意中拍到的一張照片」，只見她穿著黑色高領短版上衣搭配同色系超激短褲，坐在椅子上雙腳大開的讓造型師們整理妝髮造型，大秀細長的雙腿；但下一張更加驚為天人，開拍後的她立即敬業的坐在地上擺出姿勢，將兩支手擺在椅子上，短版上衣也跟著向上掀起，隱約露出結實的腹肌曲線，加上她一蜷一伸的坐姿，使原本就纖細的腿部線條顯得更加細長，令網友忍不住留言「這是真實的腿？」、「腿好長喔！好美」、「美死了」吸引超過2萬人按讚。

事實上，孫芸芸私底下也十分注重健康，先前曾大方分享自己維持體態的秘訣，除了每天都會量體重嚴格控制飲食外，也會規律的運動，並透過重量訓練來維持緊實的好身材，完全看不出已生過2個小孩，就算站在20歲的大女兒廖思惟（Trinty）身邊，也像極了姊妹，羨煞不少人。