日本26歲混血辣模香川沙耶，以深邃五官與超狂的好身材聞名，更曾多次在選美比賽中獲得冠軍，人氣不斷飆升。近日她在個人IG上曬出工作時的一系列側拍，性感的「上空照」令火辣身材展露無疑，立即吸引網友目光。

香川沙耶擁有日本與菲律賓的混血臉蛋與170cm的高䠷身材，2015年時便獲得「日本最美體態大賽女子組」冠軍，2017年再度於夏威夷檀香山所舉行的「國際最美體態大賽」中奪下冠軍寶座，而她完美的10頭身比例與修長的美腿，因此獲得「國寶級長腿」、「10頭身美女」的美名。目前也是名時裝模特兒的她，也經常透過IG分享生活及火辣穿搭，毫不吝嗇得展現凹凸有致的好身材，使她IG追蹤人數不斷上升。

近日香川沙耶在網路上更新工作近況，只見她上半身一絲不掛僅用右手遮住雙峰，下半身則是穿著黑色小褲並將牛仔褲的褲頭打開，大膽秀出豐滿的雙球與曼妙的身材曲線，令網友們看得直噴鼻血，紛紛留言「已收藏」、「好美的身材」、「這種穿搭太火辣了啦」、「連我是女生都喜歡這種曲線」。

不久前，香川沙耶也曾在IG上PO出對著鏡子自拍的自拍照，並在其中只穿著一件黑色蕾絲內衣與休閒長褲，露出惹火的雙峰及腹肌曲線，並以長條項鍊做點綴，同樣引來超過6000人按讚。