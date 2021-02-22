英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，以天使臉孔、魔鬼身材而聞名。近期即將臨盆的她，在個人社群平台上曬出限時動態，以火辣的穿搭秀出傲人曲線，令網友看得臉紅心跳。

艾蜜莉私下穿搭風格一向前衛、大膽，即使去年宣布懷孕，她依然透過IG分享火辣的孕婦穿搭並記錄懷孕時的身體變化。日前艾蜜莉便在IG限時動態上分享在家裡的穿搭，只見短片中她疑似剛洗完澡，僅穿著一件深藍色的浴袍，並將中門全開、肩頭滑落，大方秀出性感香肩與飽滿雙峰，加上一頭濕髮，性感指數再度噴發，不少網友更忍不住截圖轉發。

艾蜜莉隨後PO出好姊妹為她準備的產前派對花絮並感謝大家的用心，網路上也出現當天她參加派對完的穿搭及感動的神情，即使穿著休閒帽T與羽絨外套也絲毫遮不住星味。

艾蜜莉瑞特考斯基因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中上空演出而一脫成名，也因此有了「最辣小三」的封號，後續還在《音浪青春》、《姐就是美》、《闇黑奪殺令》等電影中演出，加上自創服飾品牌「inamoratawoman」的成功經營，並持續在IG上分享火辣穿搭，使她在網路上的人氣居高不下，IG坐擁2000萬粉絲追蹤。