英國傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）的女兒萊拉摩絲（Lila Moss），先前一舉出道就成為 Marc Jacobs 的彩妝品牌代言人，年僅18歲的她不僅是亭亭玉立的少女，更靠著慵懶脫俗的氣質被譽為最強星二代。萊拉摩絲近日火熱登上時尚雜誌，大膽撩起上衣以性感氣場驚艷讀者。

萊拉摩絲近日登上日本版《VOGUE》4月號封面，她選穿日本設計師 Tomo Koizumi 與Emilio Pucci 的春季新裝，首先是一套立體迷你裙，宛如百花盛開，腰間驚喜透出纖瘦的肌膚，令人看了目不轉睛，另一套則是短版的兩截式馬甲裝，印滿了彩色萬花筒中的幾何圖案，凸顯她的完美體態。

在換上ㄧ件紅色編織毛衣時，萊拉摩絲大膽掀起上衣，巧妙展現零贅肉的精實腹肌，下身更透出棗紅色綁帶泳褲，霸氣又撩人，而這組寫真來自知名雙人攝影師Luigi and Iango的巧手，完美拍出萊拉摩絲的清純及青春活力。

身為傳奇超模凱特摩絲的女兒，萊拉摩絲不論是細緻輪廓還是一雙水亮電眼都散發出濃濃星味，巨星氣場絲毫不輸媽媽，過去受訪時，凱特摩絲就表示，自己會當女兒的經紀人，不論女兒未來想不想出道，都會支持她做任何想做的事情。