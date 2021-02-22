南韓人氣女團BLACKPINK成員 Jennie（金珍妮），以厭世高級臉及清純氣質走紅，被粉絲們譽為「人間香奈兒」，近期光是一開啟個人YouTube頻道就吸引大批網友追蹤，目前已經累積超過575萬人訂閱，足見她強大的個人魅力。Jennie 近日與韓國《Vogue》合作拍攝一組 CHANEL 寫真，展現超強時尚力。

照片中，Jennie 以小香風穿搭展現高級魅力，首先她單穿上一襲 CHANEL 深藍色牛仔吊帶褲搭配杏色絨毛拖鞋出場，骨感身材令人稱羨，搭配雙層項鍊及手環等珠寶展現復古冷豔的氣場，舉手投足都散發野性美，另一套則是大露背黑色洋裝，側身入鏡秀出性感美背，清純的模樣美到令人窒息。

Jennie 曾在2020年奪下TC Candler全球100張最美面孔第23位好成績，擁有優越的身材比例，縱使身高僅有163cm，依舊輕鬆駕馭各種服裝，一系列寫真令粉絲們看了驚艷不已，紛紛狂誇：「又美又跩才是Jennie本人」、「好性感」、「超級瘦的」、「姐姐太酷了」等。

今年25歲的Jennie，在BLACKPINK團體中擔任主饒舌及領唱的角色，她在2018年推出首張個人單曲《Solo》引發關注，更靠時尚品味就擄獲不少女孩的心，是許多粉絲心中穿搭指標人物，去年更與GENTLE MONSTER合作，親自參與設計並推出聯名「JENTLE HOME」系列，堪稱新一代帶貨女王。