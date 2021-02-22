愛馬仕H24淡香水形象圖。（愛馬仕提供）

愛馬仕H24淡香水形象圖。（愛馬仕提供）

愛馬仕H24淡香水100ml，4350元。（愛馬仕提供）

愛馬仕H24補充裝125ml，4350元。（愛馬仕提供）

愛馬仕H24淡香水15ml，1150元。（愛馬仕提供）

精品香氛愛馬仕睽違13年推出男香「H24淡香水」，品牌專屬調香師Christine Nagel表示，為了創造這款愛馬仕香水，她決定透過創新，讓男性形象不再居於一格，不使用男性香水常用的木香調，她透過觀察愛馬仕男性世界藝術總監Veronique Nichanian創作汲取靈感，她說，「當我觀賞Veronique的時裝秀，我總是驚訝發現竟然能夠用雙眼來感受服裝的質感，甚至連面料的織法都一目了然。」

調香師Christine Nagel和藝術總監Veronique Nichanian 同樣熱愛 材質、流暢性、比例，這也成為香氛創作的繆思，希望透過香氛原料 塑造出質感，甚至讓人驚嘆猶如能觸摸其質感，她選擇了具有乾草香和青草味的「快樂鼠尾草」做為主調，她分享，快樂鼠尾草比帶有藥性及樟腦調性的藥用鼠尾草更繚繞柔媚、感性迷人。

延續愛馬仕設計元素的時尚簡約，調香師Christine Nagel在香氛成分上也刻意走向簡約，她讓快樂鼠尾草從前調到後調都扮演著主角，為這款香氛勾勒出高挑、朝天際伸展的想像。

在花卉上，她則選擇了傲嬌的水仙，帶點綠香、清脆、剛勁有力的調性，Christine Nagel將它跟另一種材質一起蒸餾萃取，使它變得柔和，而不失其活潑、電力。第3種香氛素材，她選擇玫瑰木天然香精，在香調上能展現綠香和土味，然後發展出猶如熨斗燙過布料的感性氛圍，呼應了愛馬仕的男士服裝世界，宛若進入工坊的溫暖氣味。

H24淡香水香水展現新時代愛馬仕男性形象，在城市中朝著天際生長的綠芽，穿上愛馬仕香氛宛若穿上品牌時裝，不繁複的剪裁，卻有著高奢的質感，瓶身則由設計師Philippe Mouquet設計，以流線形詮釋當代男性，可重複充裝的香水瓶也響應環保趨勢。