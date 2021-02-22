足球男神C羅（Cristiano Ronaldo）的女友喬治娜羅德里格斯（Georgina Rodríguez），以爆乳翹臀的豐腴身材走紅，雖然身高僅有168cm，依舊靠姣好身材受封性感女神、第一美臀，前凸後翹的曲線完全看不出是一個孩子的媽。她近日一絲不掛登上時尚雜誌，大秀凹凸有致的身材。

喬治娜近日登上西班牙版《InStyle》雜誌封面，更親自在IG上曬出寫真宣傳，只見她全身沒穿就入鏡拍攝，擺出優雅的趴地姿態，不僅表情、動作氣勢十足，更大膽展現健美的S曲線，勻稱身材讓粉絲們看了紛紛大讚：「真的是媽媽嗎」、「跟C羅真的好配」、「實在太辣」、「無法置信的美」等。

雖然是全裸入鏡，但喬治娜手拿最大尺寸的 GUCCI JACKIE 1961系列包款，巧妙遮住正面的重點部位，讓下半身的惹火曲線若隱若現，寫真看起來吸睛且藝術感十足，狂噴性感女人味。

喬治娜本身是西班牙模特兒，她與C羅交往多年並育有3歲女兒（Alana Martina），自從晉升辣媽後一舉一動備受矚目，兩人時不時就會在社群平台上曬恩愛，先前C羅因感染新冠肺炎而隔離，女友則發出視訊截圖給予支持，可看出感情深厚動人。