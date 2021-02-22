愛馬仕H24淡香水100ml，4350元。（愛馬仕提供）

愛馬仕H24淡香水15ml，1150元。（愛馬仕提供）

精品香氛愛馬仕睽違15年最受矚目的新款男香「H24淡香水」，在此之前愛馬仕最受歡迎的男香是Terre dHermes，由調香師Jean-Claude Ellena在2006年創作。調香師Christine Nagel在2016年接任首席調香師，在此期間她推出許多作品，而她也期望能創作出一款這個時代的經典，她說，「這不是競爭，但我想製造一款可以與Terre d’Hermes並存的香水。」

調香師Christine Nagel從男裝總監Veronique Nichanian的時裝秀汲取靈感，她發現她看秀的時候，竟然能夠用雙眼來感受服裝的質感，同樣的，她也希望能透過香氛展現香調宛如時裝的調性，透過香氛原料塑造出質感，甚至讓人驚嘆猶如能觸摸其質感，調香師Christine Nagel讓快樂鼠尾草從前調到後調都扮演著主角，在花卉上，她則選擇了傲嬌的水仙，第3種香氛素材，她選擇玫瑰木天然香精，在香調上能展現綠香和土味，然後創作出猶如熨斗燙過布料的氣味。

「H24淡香水」 誕生後，調香師Christine Nagel與男裝總監Veronique Nichanian分享，他們都讚嘆，「這是我們工作坊的氣味。」 扣連著男性時裝設計與香氛，調香師Christine Nagel實現將愛馬仕時裝透過香氣穿戴在身，讓人噴上香氛，宛若宛若置身頂級工坊的溫暖氣味，愛馬仕全新男香不再用男性慣用的木質調，而以頂級訂製時裝香調迎客。