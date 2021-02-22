韓式辣味洋釀口味。（頂呱呱集團提供）

頂呱呱打造全新品牌「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」，挑戰全台第一間最多口味的雞翅店，2月3日開始試營運，在林森北路短短20天已賣出8萬支雞翅，成為最新人氣餐廳。2月24日起將正式開幕，推出連續20天10款口味輪番登場優惠，身為雞翅控的快手刀搶吃。

「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」慶祝正式開幕，2月24日起到3月31日止，只要追蹤WINGS WORKSHOP的官方Instagram，就可用優惠價59元升級A套餐；2月24日起至3月15日止還有每日限定6隻裝炸雞翅特價99元（原價129元），10種口味輪番登場，一天吃一種可把所有口味試一輪。

品牌主攻外帶市場，除了個人餐6支、8支、10支的選擇，還有派對聚餐的20、30、50、100支的大份量選項，共有10種口味的雞翅，分為10個等級的辣度，台式、美式、日式、韓式各式醬料都有提供。