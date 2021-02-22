Valentino秀場上模特兒擦上金色面具妝容。（翻攝自Valentino官方IG）

Valentino秀場模特兒則擦上局部金色妝容。（翻攝自Valentino官方IG）

頂級服飾Valentino春夏高級訂製服系列創意總監Pierpaolo Piccioli首次讓男模加入走秀，傳達「為所有人服務」的中性魅力，穿上繽紛西裝、寬大針織背心、立體花型裝飾大衣的他們，與同場女模競美，當女模擦上全臉金色彩妝或是大面積的金色彩妝塗抹時，男模在太陽穴的位置也畫上相同金色符碼，呼應以「CODE TEMPORAL」主題，從服裝設計到妝容設計都展現高度藝術性。

Pierpaolo Piccioli 表示，高訂是為所有人服務的，不在乎衣服本身的性別特徵，只想展現自然流暢、不受規範限制的靈感，就像男人女人都能穿上同一件風衣那樣。同樣的色彩美學也展現在秀場彩妝上， 他認為，「TEMPORAL」這個字也反映了世俗的一面，就像人們在疫情期間穿上實穿的休閒單品，他以標誌性色票如艷麗粉紫、甜美珊瑚橘、亮眼螢光綠，來設計服飾，並以2021年度色票「亮麗黃」作為服裝、妝感設計重點，金黃色的彩妝被大量或是大塊的堆疊在模特兒臉上，掩蓋本來面貌，就像是疫情期間，人們戴上口罩只可見到面容的局部相互呼應，讓妝容呼應主題，也展現藝術性。