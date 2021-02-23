27歲大陸女星孫怡以逆齡臉蛋及鄰家氣質聞名，她與演員董子健，育有一女「大福」，晉升辣媽依舊維持住170cm姣好身材，被譽為「真人版蘿莉」。她近日出席美妝活動時，選穿一套性感馬甲現身活動，搭配女人味破表的浪漫長捲髮，一出場就成為全場焦點。

活動中，孫怡穿著一身深色西服套裝搭配黑色落地寬褲，完美凸顯了她的最有名的鎖骨及大長腿，不僅身材令人稱羨，更成功將各項黑色系單品混搭出個性風，帥中帶甜的時尚穿搭讓粉絲們看了紛紛大讚：「臉超小」、「怡寶今天好美」、「又美又帥又性感」、「肚子別著涼」、「媽呀好性感的內搭」等。

孫怡穿著一身深色西服套裝搭配黑色落地寬褲，完美凸顯了鎖骨及大長腿。（圖／摘自微博@ 孙怡微博）

值得一提的是，孫怡在西裝內驚喜穿入黑色蕾絲馬甲，以惹火V字領口搭配鏤空設計，更在頸間點綴雙層的金屬項鍊，修飾出完美天鵝頸及鎖骨線，整體搭配富有層次且魅惑十足，隱約可見她白皙的皮膚，整體狀態火辣如少女，絲毫不像是媽媽。

孫怡在西裝內驚喜穿入黑色蕾絲馬甲，惹火V領火辣如少女。（圖／摘自微博@ 孙怡微博）

孫怡過去因出演古裝劇《羋月傳》中羋月侄女「羋瑤」一角打開知名度，演技自然的她曾憑藉《因為遇見你》獲得安徽衛視國劇盛典年度新晉女演員，在《我的青春期》、《大貓兒追愛記》、《我和我們在一起》、《今夕何夕》等劇中也發揮強大實力，更在去年6月發表個人單曲《對的人》，人氣居高不下。