越南人氣女神明恒（Minh Hang）以豔麗外貌及姣好身材走紅，是橫跨影歌視三棲的天后級人物。過去她曾在胡志明市馬拉松替台灣精品站台，更替拍攝廣告，目前臉書粉專已經吸引超過829萬粉絲追蹤，人氣居高不下。Minh Hang 近日在IG上大方曬出愛車，不料穿搭太性感意外成為焦點。

Mihn Hang 私下個性親民活潑，時不時就會在IG上發出性感辣照圈粉，近日她大方分享購入新車的交車照，更表示歡迎「新成員」的到來，並寫下：「今年一定要四處開車去看看！」只見她穿上一件無袖白襯衫，外搭帥氣的西裝背心，下半身選穿黑色高腰西裝褲，腳踩黑色高跟涼鞋，在腰間巧妙點綴上尺寸迷你的香奈兒灰色腰包，展現女總裁的霸氣感。

照片中，Mihn Hang 霸氣坐上駕駛座試車，不過服裝卻意外搶鏡，只見襯衫第一個釦子沒扣好，若隱若現透出酥胸，看起來格外性感，養眼畫面引粉絲激動留言「好辣女車手」、「長腿好直」、「姊姊好美」、「想搭車」等，隨性展現性感的一面。

Mihn Hang 先前也曾穿上越南風的惹火掛脖裙，以大露背款式展現好身材，姣好曲線令人稱羨，今年33歲的她以歌唱起家，曾有多次擔任舞蹈大賽評審的經驗，除了好歌喉，她更以高顏值奪下不少出演電視劇及電影作品的機會。