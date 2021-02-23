南韓女子天團TWICE，繼去年底發行韓文數位單曲《CRY FOR ME》後人氣再度飆升。行程滿檔的她們，除了即將在3月份舉行日本線上演唱會外，也在官方YouTube上推出「成員個人表演企劃」，昨日官網公開MOMO的個人舞蹈影片，精湛的舞技與火辣的身材，再度引起熱議。

MOMO昨日晚間突然在官方IG上曬出火辣的造型側拍，只見她穿著白色絲質襯衫，並將領口大開以「穿不好」的穿搭方式，大方秀出內搭細肩帶黑BRA，下半身更疑似沒穿，辣洩「絕對領域」，令網友們看得直噴鼻血。

下一套大紅色的造型更是吸睛，穿著紅色硬挺大衣的她，內搭的緊身短版上衣與同色系西裝褲，使飽滿的上圍曲線與超明顯的腹肌線條一覽無遺，加上由下往上的拍攝角度，讓她整體比例看起來更加修長。

而這一系列的照片，原來都是為了昨日所推出的個人企劃影片「Performance Project」做宣傳。在昨晚公開的影片中，MOMO穿著上述的兩套造型，成功演繹性感與帥氣的兩種舞姿，令粉絲看了忍不住暴動「MOMO果然是舞蹈擔當」、「兩個造型跟舞蹈都好看到不行」、「MOMO的身材太絕了，光造型就殺死一堆人」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

事實上，官方YouTube在2月11號時，已率先公開多賢與彩瑛的雙人影片，成功翻唱RAIN與JYP老闆朴軫永所合作的新曲 《Switch to me》，兩人帥氣的西裝造型與超洗腦的旋律，獲得網友一致好評，而MOMO的舞蹈影片一推出，也立即攻上熱搜版面掀起話題。