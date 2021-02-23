設計才子Riccardo Tisci接掌BURBERRY首席創意總監之後，動見觀瞻，備受矚目，21日他刻意將Burberry男裝獨立出來舉辦男裝秀，足見他對男裝的重視。新一季男裝延續BURBERRY英倫風的品牌DNA，並巧妙融入山野探險的戶外休閒元素，既優雅又狂野，溫文儒雅又不失豪情奔放，可說是「紳士」與「冒險家」的完美綜合體。

BURBERRY男裝是「紳士」與「冒險家」的完全綜合體，正面看是優雅的英國紳士。（BURBERRY提供）

BURBERRY男裝是「紳士」與「冒險家」的完全綜合體，背後看則是勇敢的冒險家。（BURBERRY提供）

BURBERRY男裝既紳士又狂野。（BURBERRY提供）

BURBERRY男裝透過大地色調表達對回歸大自然的嚮往。（BURBERRY提供）

疫情不斷延燒，人們蝸居在家不能外出，加上政經霸權體制對言論與設計創意的打壓，讓Riccardo Tisci感觸良多，他感性地說：「我要向言論自由致敬。因為幽禁於閉室，我殷殷期盼牢籠之外的自由世界，一想到當我們聚在一起所併出的火花，更讓我心嚮往之。」

BURBERRY男裝形塑冒險家的時尚元素，嚮往走進大自然、享受自由奔放的美好時光。（BURBERRY提供）

BURBERRY巧妙地將「英倫紳士」與「冒險家」融於一身，正面看，是身穿及膝長風衣的紳士，背後看，則是穿著短版夾克、背著旅行袋挑戰大自然的探險家，讓BURBERRY男裝內外兼備、動靜皆宜，一衣多穿，展現萬種風情。

BURBERRY男裝大玩「雌雄同體」的時尚趣味，讓男士穿及膝細褶裙，呼應蘇格蘭裙的英倫傳統。（BURBERRY提供）

英國男士穿蘇格蘭裙是傳統，但穿著及膝細褶裙，則又是另一番風情，Riccardo Tisci大玩「雌雄同體」的時尚趣味，讓BURBEERY男士穿上風衣和西裝褲，再搭配及膝細褶裙，「裙配褲」的混搭讓整體裝扮有了層次感，裙襬隨著風衣衣襬的律動飛揚，更添時尚。

BURBERRY男裝融入趣味，例如戴上麋鹿主題的針織帽。（BURBERRY提供）

高舉言論自由的Riccardo Tisci大膽揮灑創意，在看似嚴肅一絲不苟的英倫正裝融入趣味的元素，例如麋鹿主題的針織帽、加了一對長耳朵的連帽大衣，就連靴子和運動鞋也被形塑成蹄型模樣。

BURBERRY男裝可見到城市標章和旗幟的裝飾細節。（BURBERRY提供）

Riccardo Tisci透過大地色調表達對回歸大自然的嚮往，以BURBERRY經典米色、深褐色、深酒紅、淺藍和淺粉勾勒，再以城市標章和裝飾等細節裝飾，象徵了社群、友誼和歸屬感。