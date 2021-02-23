南韓39歲知名女星宋慧喬，日前接下高級精品FENDI的代言，成為韓國區新一屆的品牌大使，而先前品牌雖已率先在網路上，釋出一部份與時尚雜誌《BAZAAR Korea》合作所拍攝的形象美照，但昨日(2/22)宋慧喬再度於個人IG上公開另一部份隱藏照，火辣又知性的造型，令網友們驚艷不已。

宋慧喬在昨日公開的一系列照片中，穿著白色與大紅色的深V西裝造型上衣，手中拿著花朵展現春天氣息，她還不忘換上針織連身短褲秀出白皙美腿，不過最令網友驚豔的還是黑色寬袖的造型，只見她上半身雖包緊緊，但下身所搭配的百褶長裙，則是火辣高衩至腿根，使性感美腿若隱若現，讓網友看得直噴鼻血，演藝圈好友也忍不住留言「唉呦~真是的，你到底要美到何時啦？」，宋慧喬立即幽默反擊「小心健康」，搞笑互動引發網友熱烈討論。

除此之外，宋慧喬日前也成為知名服飾品牌「MICHAA」的代言人，並在今日(23號)公開行象照，而喬妹在其中的各種造型與背景搭配，宛如油畫中走出來的美人，同樣獲得網友一致讚賞，吸引超過56萬人按讚。

宋慧喬出道多年，憑著甜美外表與精湛演技受到大眾喜愛，更以《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《情定大飯店》、《太陽的後裔》等劇奠定韓劇女神的地位。但沒想到她雖以《太陽的後裔》再度爆紅，也與劇中男主角宋仲基相戀並步入禮堂，美滿的婚姻卻僅維持短短1年多便宣告終結。經過近1年的沉澱，宋慧喬日前透過專訪宣布將於今年推出新作品，宋仲基近日也推出多部電影及電視劇，兩人在事業上各自精彩，讓人更期待接下來的表現。