日本31歲氣質女星桐谷美玲，於去年7月產下寶寶後，以驚人的速度火速復出，加上高超的穿搭技巧，使她絲毫看不出來已生過小孩。近日，桐谷美玲登上日本時尚雜誌《GINGER》的頁面，大方展現凹凸有致的產後好身材，再度令網友們驚艷。

桐谷美玲2016年與男星三浦翔平合作日劇《有喜歡的人》後，便擦出愛的火花，2018年在夏威夷及東京完婚後，去年7月也升格成為爸媽，但桐谷美玲沒有因此暫時隱退，反而在產後短短2個月便在個人IG上曬出一系列穿搭照為品牌宣傳，纖細的四肢與精巧的臉蛋，讓她依然像個少女般耀眼迷人，讓女性粉絲們相當稱羨。

桐谷美玲日前也再度登上時尚雜誌〈GINGER〉的4月號封面，在公開的照片中，她換上各種性感造型，除了大紅色的吊帶洋裝外，還有長版襯衫搭配短褲、黑色深V修身洋裝等造型。其中，黑色的寬大罩衫以「下衣失蹤」的穿法，在陽光底下洩出纖細的身材與腿根曲線；白色針織上衣背部挖空至腰部的剪裁設計，則是使她背部曲線一覽無遺，網友看了都忍不住大讚「女神好美啊」、「身材太不科學了」、「比我這沒生過的還瘦」、「要我們其他女性怎麼活阿」。

桐谷美玲擁有甜美臉蛋、清新氣質，高1時便被星探挖掘進入演藝圈，擁有「千葉NO.1美少女」的封號，陸續在《是澄還是蓳》、《有喜歡的人》、《俗女進化論》、《暗殺教室》等劇中演出備受觀眾喜愛，更憑著天使般的笑容，先後成為〈Seventeen〉、〈non-no〉、〈GINGER〉、〈BAILA〉等多本知名雜誌的專屬模特兒，還曾多次登上美國網站「TC Candler」的百大美女榜當中，即使結婚生子也絲毫不影響高人氣。