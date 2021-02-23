日本38歲性感女星熊田曜子，雖已結婚並生下3子，但身材依舊性感火辣，因此被網友封為「最強美乳人妻」持續活躍日本演藝圈。近日熊田曜子在個人IG上曬出性感的側拍影片，辣秀「零修圖」真實身材，令網友大感不可思議。

熊田曜子隨著人氣不斷攀升，不僅活動代言不間斷，她也持續登上多本雜誌封面。近日收到日本知名周刊《FLASH》拍攝邀請的她，率先在個人社群平台上公開多張「水着寫真」的側拍畫面及花絮短片給粉絲們聞香，只見她穿著ㄧ件藍色的比基尼，站在窗邊擺出各種性感的姿勢，豐滿的上圍及超狂的腹肌曲線一覽無遺，網友看了忍不住留言「她真的是3個孩子的媽？」、「真的是很不科學的身材」、「腹肌太狂了，身材練得真好看」成功引發話題。

另外，由熊田曜子所代言的內衣品牌「SALON by PEACH JOHN」，近日也接續在官方帳號裡公開行象美照，穿著成套粉色蕾絲內衣褲的她，也不吝嗇的在其中展現凹凸有致的曲線與性感鎖骨，同樣吸引超過上千人按讚。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她還開始登上綜藝節目擔任嘉賓以及固定班底，並開設YouTube頻道分享私下生活，除了大方公開寫真側拍畫面大秀身材外，也經常以素顏的形式分享皮膚及身材的保養祕訣，使她在網路上的人氣居高不下，IG吸引超過32萬人追蹤。