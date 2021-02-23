PONY EFFECT水透光妝前防護乳為品牌暢銷單品，年銷售破十萬支，是Urcosme隔離排行榜的常勝軍，更是網友激推「必回購彩妝」TOP10。妝前霸主於2021年重磅再升級，換上金色包裝和全新成分，好用程度更上一層樓。

水透光妝前防護乳適用於各季節與膚質，打好肌膚妝前基礎，形成第一道天然的防護層，一抹立即融入肌膚，兼具保濕及控油因子，經韓國實驗室證實，可維持長達48小時保濕，無負擔、零存在感，輕鬆防禦紫外線摧殘，給予肌膚保濕透亮感，同時牢牢吸住後續底妝。各大美妝老師、部落客、美妝討論版一致熱愛推薦，用凹了一條又一條，超強口碑讓人一試上癮，只要開用就開始擔心缺貨。

粉底前使用水透光妝前防護乳，可讓後續底妝更服貼、持久。（圖／品牌提供）

水透光妝前防護乳既是妝前、也是乳液，使用於化妝水之後，一抹輕鬆搞定妝前的瓶瓶罐罐煩惱，是保養的最後一道，也是妝前的第一道。除了內含「控油保水聚合網」，兼具控油及保濕效果，幫助肌膚油水平衡、調控膚況，更添加保濕鎖水神器「仙人掌精萃」及大馬士革玫瑰精萃水等專櫃頂級保養成分，可於妝前使用或混入粉底液使用。

水透光妝前防護乳不分男女、不分膚質皆適用，無論有沒有上妝都能使用，從質地、妝感到防曬力都無懈可擊，集妝前、防曬、精華與乳液四效合一，一瓶滿足所有需求，48小時長效保濕、極佳控油力、輕薄清爽不油膩，不用擔心跟底妝打架，讓底妝服貼透潤又持久，難怪許多人一試就變鐵粉。

水透光妝前防護乳無色、質地清爽，就算沒有上妝也可以塗抹，為肌膚帶來保溼度和足夠的防曬力。（圖／品牌提供）

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★獎品內容 ｜ PONY EFFECT水透光妝前防護乳

★公佈時間 ｜ 2021/3/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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