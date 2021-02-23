南韓39歲知名女星韓藝瑟，以精緻五官與火辣曲線而聞名，加上凍齡不變的外貌，使她擁有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。今年擠下喬妹，成為知名鞋履品牌SUECOMMA BONNIE代言人的她，近日登上時尚雜誌為其宣傳，火辣的坐姿吸引網友的目光。

韓藝瑟私底下的穿搭風格一向前衛又多變，經常透過個人IG分享火辣的私服穿搭，而深受女性粉絲的喜愛，也讓她因此成為時尚寵兒，活動、代言不間斷。而近日接下鞋履代言的她，在時尚雜誌《allure》所公開的照片中變換多套黑色造型洋裝，並以深邃又迷幻的妝容成功駕馭暗黑風格。

而其中幾套造型中，韓藝瑟除了大方展現性感深溝外，她更自己撩起裙襬亦或是以跨腳的坐姿，大膽秀出腿部線條與腿根黑影，令網友看得直噴鼻血，直呼「姊姊又出來用美貌殺人了」、「她跟喬妹完全是不同的感覺」、「這組照片太殺太好看了」。

韓藝瑟出道時，便憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇演出，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及「高衣Q」的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，IG吸引超過206萬名粉絲追蹤。